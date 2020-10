Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard : décroissance de 10% du CA au 1er trimestre Cercle Finance • 22/10/2020 à 08:36









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard dévoile un chiffre d'affaires de 2.236 millions d'euros au titre de son premier trimestre 2020-21, en décroissance faciale de 10% en raison d'un effet de change négatif sur la période, et en décroissance interne de 6%. Le groupe note la poursuite d'une forte résilience de l'off-trade aux Etats-Unis et en Europe, la réouverture partielle d'un canal on-trade toujours perturbé, et un travel retail toujours en fort déclin malgré la reprise de certains voyages nationaux. Le géant français des spiritueux estime que le deuxième trimestre de son exercice 2020-21 devrait être encore fortement impacté par le Covid-19, mais qu'il devrait retrouver la croissance au second semestre.

Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris +1.53%