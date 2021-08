Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard : décision favorable de la justice américaine information fournie par Cercle Finance • 25/08/2021 à 08:40









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard fait part d'une décision de la Cour d'Appel américaine du Federal Circuit, le 23 août, en faveur de la National Association of Manufacturers, qui permet au groupe de bénéficier du drawback sur les exportations de certains spiritueux hors des Etats-Unis. 'L'impact de cette décision sur les comptes 2020/21 de Pernod Ricard représente un résultat additionnel avant impôt de 163 millions de dollars, dont 33 millions de résultat opérationnel courant, équivalent à environ 1% de croissance interne supplémentaire', précise-t-il.

Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris +0.99%