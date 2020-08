Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod-Ricard : de retour sous 143,8E Cercle Finance • 14/08/2020 à 17:29









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard est de retour sous 143,8E, son petit support du 10 août et pourrait aller rechercher son plancher des 139E (environ) testé sans relâche du 24 juin au 17 juillet (etex-zénith du 20 avril). En cas de sortie de corridor 150/140E (en formation depuis le 27 mai), Pernod-Ricard s'en irait tester les 130E.

Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris -2.42%