Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard: croissance de 29% du résultat net semestriel information fournie par Cercle Finance • 16/02/2023 à 08:58









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard publie un résultat net part du groupe en croissance faciale de 29% à 1,79 milliard d'euros pour son premier semestre 2022-23, reflétant principalement une hausse du résultat opérationnel courant (+12% en termes de croissance interne) à 2,42 milliards.



Le chiffre d'affaires semestriel du géant des spiritueux s'élève à 7,12 milliards d'euros, en croissance interne de 12% (+19% en facial), avec un 'fort effet prix à +10%, porté par la forte attractivité du portefeuille de marques'.



Dans un contexte qui reste volatil, Pernod Ricard prévoit pour l'exercice en cours, 'avec une confiance renforcée', une 'croissance forte et diversifiée du chiffre d'affaires, malgré un environnement qui se normalise', ainsi qu'un maintien de sa marge opérationnelle.





Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris +3.51%