Pernod Ricard: croissance de 22% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard affiche pour les trois premiers mois de son exercice 2022-23, un chiffre d'affaires de 3,31 milliards d'euros, en croissance faciale de 22%, avec un effet de change très favorable dans l'ensemble et une croissance interne de 11%.



Il revendique une croissance diversifiée et à deux chiffres sur l'ensemble de ses segments spiritueux, à savoir les marques stratégiques internationales (+12%), locales (+13%) et specialty (+16%), alors que ses vins stratégiques ont connu un repli de 8%.



'Notre croissance devrait continuer à être dynamique sur l'exercice 2022-23 avec la poursuite de notre stratégie bénéficiant de l'engagement total de nos équipes à travers le monde', commente son PDG Alexandre Ricard.





