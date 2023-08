Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Pernod Ricard: croissance de 11% du ROC annuel information fournie par Cercle Finance • 31/08/2023 à 08:15

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard publie un résultat net part du groupe en croissance de 13% à 2,26 milliards d'euros au titre de son exercice 2022-23, une progression liée à une augmentation de 11% de son résultat opérationnel courant (ROC), à 3,35 milliards.



Le chiffre d'affaires annuel du groupe de spiritueux s'est accru de 13% à plus de 12,1 milliards d'euros, dont une croissance interne de 10% liée surtout à d'importantes augmentations de prix (+8%), et avec des progressions dans toutes les régions.



En termes de retour aux actionnaires, Pernod Ricard propose un dividende de 4,70 euros par action, soit une augmentation de 14% comparé à l'exercice 2021-22, et un programme de rachat d'actions entre 500 et 800 millions d'euros sur l'exercice 2023-24.



Pour l'exercice qui commence, il anticipe notamment une croissance interne de sa marge opérationnelle courante, et une croissance de son chiffre d'affaires 'diversifiée sur l'ensemble de l'année, avec un démarrage plus modeste au premier trimestre'.