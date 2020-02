Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard : croissance de 1% du résultat net semestriel Cercle Finance • 13/02/2020 à 07:58









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard publie un résultat net part du groupe en hausse de 1% à 1.032 millions d'euros au titre de son premier semestre 2019-20, malgré la forte progression du résultat opérationnel courant de 8,1% à 1.788 millions (+4,3% en croissance interne). Le chiffre d'affaires s'élève à 5.474 millions d'euros, en croissance interne de 2,7% et en hausse faciale de 5,6%, avec une 'performance dynamique des marques stratégiques internationales' et un effet prix de +2% sur les marques stratégiques. Le géant français des vins et spiritueux affiche un nouvel objectif pour l'exercice en cours, 'résultant des hypothèses actuelles COVID-19', avec une croissance interne du résultat opérationnel courant comprise entre 2 et 4%.

