Pernod Ricard confirme son programme de rachat d'actions

(AOF) - Pernod Ricard a communiqué le 1er septembre 2021 son intention de reprendre au cours de l'exercice 2021/22 le programme de rachat d'actions initialement annoncé le 29 août 2019, pour un montant d'environ 500 millions d'euros. Dans cette perspective, Pernod Ricard a conclu un contrat d'achat d'actions avec un prestataire de services d'investissement.

Ce contrat porte sur une première tranche, aux termes duquel Pernod Ricard s'engage à acquérir ses propres actions pour un montant maximal de 250 millions d'euros.

La période de rachat débutera le 16 septembre 2021 et se terminera le 16 novembre 2021 au plus tard.

Le prix de rachat par action n'excédera pas le prix par action maximum fixé par la 15ème résolution adoptée par l'assemblée générale des actionnaires du 27 novembre 2020.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des difficultés pour les acteurs du secteur

Les entreprises de l'agroalimentaire demandent des aides pour la valorisation des stocks des invendus à travers notamment un crédit d'impôt et un plan de relance spécifique.

Même un grand groupe comme Danone remet en question sa stratégie. Pour la première fois depuis 2011 il a mis en place un plan de restructuration consistant en la réalisation d'un milliard d'euros d'économies, une rationalisation du portefeuille de produits et la suppression de 2.000 postes. Son dirigeant estime, qu'au-delà du choc de la Covid, le groupe est resté trop longtemps tourné vers une stratégie globale et non locale.

En revanche Nestlé se porte mieux. Sur les neufs premiers mois, sa croissance organique a été de 3,5 %, portée par un fort dynamisme de l'activité au troisième trimestre (+5 %) et par ses activités de café et d'alimentation pour animaux domestiques.