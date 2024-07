Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pernod Ricard: concert Paul Ricard à plus de 15% du capital information fournie par Cercle Finance • 01/07/2024 à 13:14









(CercleFinance.com) - Le concert Paul Ricard a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 21 juin, le seuil de 15% du capital de Pernod Ricard et détenir 15,10% du capital et 21,95% des droits de vote, au résultat de la réduction du nombre total d'action du groupe de spiritueux.



Les membres du concert envisagent de poursuivre leurs achats d'actions en fonction des opportunités du marché, mais pas d'acquérir le contrôle de la société, ni de demander de nomination, compte tenu des mandats déjà détenus au sein du conseil d'administration.





Valeurs associées PERNOD RICARD 127,85 EUR Euronext Paris +0,91%