Pernod Ricard : collaboration avec Ojo de Tigre

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard annonce sa collaboration avec la marque de mescal super premium Ojo de Tigre, un spiritueux traditionnel mexicain, produit de façon artisanale et en petites quantités dans le respect des traditions locales. Avec Ojo de Tigre, le géant français des spiritueux explique renforcer sa présence dans le mescal, catégorie dans laquelle il est actif depuis la prise d'une participation majoritaire en 2017 dans Del Maguey Single Village Mezcal.

Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris -0.21%