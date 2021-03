Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard : collaboration avec Lafayette Imports Cercle Finance • 17/03/2021 à 09:05









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard annonce sa collaboration avec Lafayette Imports, société récemment fondée par Elwyn Gladstone et Mark Teasdale, tous deux déjà associés au sein de Biggar & Leith, pour contribuer au développement de certaines de ses marques super-premium. Parmi les marques Pernod Ricard, Lafayette Imports accompagnera ainsi le gin Plymouth et le whiskey irlandais Powers ainsi qu'une gamme de whiskeys irlandais artisanaux, au nombre desquels les single malts Knappogue Castle et Clontarf. 'Alors que nous cherchons en permanence à renforcer le développement de nos marques, cette approche dédiée et sur-mesure permettra à ces dernières de prendre une nouvelle impulsion et de séduire de nouveaux consommateurs', commente le PDG Alexandre Ricard.

