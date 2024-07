Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pernod Ricard: cession de marques de vins à AWL information fournie par Cercle Finance • 17/07/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard annonce la signature d'un accord portant sur la vente de ses marques stratégiques internationales de vins à Australian Wine Holdco Limited (AWL), un consortium d'investisseurs institutionnels internationaux propriétaire d'Accolade Wines.



Cette cession permettra au géant français des boissons alcoolisées de renforcer sa stratégie de premiumisation et de se concentrer sur son portefeuille de marques Premium de spiritueux et de champagnes, moteur de sa croissance.



La transaction concerne un important portefeuille de marques internationales solidement établies, qui représentent un volume annuel de 10 millions de caisses de neuf litres provenant de trois origines (Australie, Nouvelle-Zélande et Espagne).



Pernod Ricard précise que la finalisation de cette opération, qui reste soumise aux conditions habituelles, notamment à l'obtention des autorisations réglementaires, devrait intervenir au deuxième semestre 2025.





Valeurs associées PERNOD RICARD 125,20 EUR Euronext Paris +1,91%