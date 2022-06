Pernod Ricard: cession de la marque Whisky Tormore information fournie par Cercle Finance • 20/06/2022 à 17:48

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard annonce la conclusion d'un accord portant sur la cession de la marque de Scotch Whisky Tormore et de sa distillerie à Elixir Distillers.



Cet édifice classé, construit en 1960 et disposant d'une capacité de près de 5 millions de litres d'alcool pur distillé par an, est aussi célèbre pour la qualité de ses scotchs que pour sa conception architecturale. Tormore est une marque réputée pour ses single malts, notamment ses éditions 14 et 16 ans d'âge.



Alexandre Ricard, Président-Directeur général de Pernod Ricard, déclare : 'La vente de la marque et de la distillerie Tormore s'inscrit dans le prolongement de l'annonce récente d'investissements sur les sites d'Aberlour et de Miltonduff, appelés à porter nos capacités de production de scotch à 14 millions de litres par an. '