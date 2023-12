Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pernod Ricard: cession de la marque tchèque Becherovka information fournie par Cercle Finance • 22/12/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard annonce avoir signé un accord pour la cession de la marque Becherovka et des actifs associés, dont le site de production de Karlovy Vary, au groupe Maspex. Soumise à des conditions suspensives habituelles, elle devrait être finalisée d'ici fin juin 2024.



Créé en 1807, ce bitter tchèque fait appel à quelque vingt plantes aromatiques et épices. Figurant parmi l'une des principales marques d'amers au monde, il est particulièrement prisée en Europe centrale, selon le groupe français de spiritueux.



'La cession de Becherovka s'inscrit dans le cadre d'une gestion active de notre portefeuille et nous conservons de fortes ambitions en Europe autour d'un portefeuille de marques resserré', explique Fabrice Audan, directeur général pour l'Europe centrale et de l'Est.





