Pernod Ricard : cession d'une part majoritaire dans SPA information fournie par Cercle Finance • 03/12/2021 à 08:18









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard indique avoir finalisé la cession d'une participation majoritaire dans Société des Produits d'Armagnac (SPA) à une entité détenue à 100% par l'entrepreneur Alexander Stein, qui a déjà construit une relation avec le groupe français à travers d'autres marques. Basée à Eauze, la société SPA est propriétaire des marques Marquis de Montesquiou et Comte de Lauvia. Elle est implantée sur les principaux marchés de l'armagnac tels que la France, le Royaume-Uni, la Russie ou les États-Unis. 'Cette opération devrait favoriser la croissance de Marquis de Montesquiou et Comte de Lauvia, grâce à une nouvelle stratégie de développement en France et à l'étranger, à l'heure où les ventes d'armagnac connaissent un fort rebond', déclare le groupe de spiritueux.

Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris +0.30%