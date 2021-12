Pernod Ricard cède le contrôle Société des Produits d'Armagnac à Alexander Stein

(AOF) - Pernod Ricard a finalisé la cession d'une participation majoritaire dans Société des Produits d'Armagnac (SPA) à Cloudsweeper GmbH, une entité détenue à 100% par l'entrepreneur Alexander Stein. Fondée en 1930 et basée à Eauze (sud-ouest de la France), considérée comme la capitale de l'armagnac, SPA, propriétaire des marques Marquis de Montesquiou et Comte de Lauvia, est implantée sur les principaux marchés de l'armagnac tels que la France, le Royaume-Uni, la Russie ou les États-Unis et dispose d'un stock exceptionnel de vieilles eaux-de-vie.

Alexander Stein est un entrepreneur reconnu dans le secteur des spiritueux. Il a construit une relation forte et pérenne avec Pernod Ricard à travers la marque de gin ultra-premium Monkey 47, créée par lui et acquise à 100 % par Pernod Ricard en 2020. Les deux partenaires ont par ailleurs récemment lancé Horse with No Name, un bourbon infusé au piment habanero.

Cette opération devrait favoriser la croissance de Marquis de Montesquiou et Comte de Lauvia, grâce à une nouvelle stratégie de développement en France et à l'étranger, à l'heure où les ventes d'armagnac connaissent un fort rebond.

En tant qu'actionnaire de SPA, Pernod Ricard soutiendra Alexander Stein dans le développement de ces deux marques.

AOF - EN SAVOIR PLUS