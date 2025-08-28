Pernod Ricard-CA annuel en baisse de 3% avec la Chine et les USA

Pernod Ricard PERP.PA a fait état jeudi d'une baisse de 3% en données organiques de son chiffre d'affaires annuel, légèrement moins forte qu'attendu, dans un contexte d'incertitudes sur les droits de douane, tandis que le recul de l'activité en Chine, aux Etats-Unis et dans le Global Travel Retail en Asie a pesé sur le mix marché.

Le groupe affiche un chiffre d'affaires de à 10,96 milliards d'euros sur l'exercice 2024-25, contre 11,60 milliards d'euros à la même période l'an dernier.

Les analystes tablaient sur une baisse de 3,2% en données organique, selon un consensus fourni par Pernod.

Le producteur de spiritueux a par ailleurs annoncé prévoir que son exercice fiscal 2026 sera une année "de transition" avec une amélioration des tendances au deuxième semestre après un première trimestre attendu en baisse.

Le groupe anticipe également un impact de change significativement négatif.

À moyen terme, Pernod Ricard vise une amélioration de sa croissance organique du chiffre d’affaires dans une fourchette comprise, en moyenne, entre +3% et +6%, ainsi qu’une progression de sa marge opérationnelle organique.

Le résultat opérationnel courant (ROC) 2024/25 du groupe ressort à à 2,95 milliards d'euros, en baisse organique de 0,8% sur un an.

(Rédigé par Elena Smirnova, avec Dominique Vidalon, édité par Augustin Turpin)