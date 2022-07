Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard : bute sur 182E, retrograde sous 178E information fournie par Cercle Finance • 14/07/2022 à 10:53









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard bute pour la 3ème fois sous 182E et retrograde sous 178E : le titre s'apprête à tester la base d'un triangle haussier qui serait invalidé sous les 176E.

Pernod Ricard pourrait alors retracer le plancher annuel des 168,5E du 20/06.





Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris -1.90%