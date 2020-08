Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard : bien orienté avec un relèvement de broker Cercle Finance • 17/08/2020 à 09:43









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard prend près de 2% avec le soutien de Barclays, qui relève sa recommandation sur le titre du groupe de spiritueux à 'surpondérer' avec un objectif de cours de 174 euros, mettant à jour son modèle après le relèvement de prévisions du mois dernier. Le broker anticipe ainsi 'une amélioration graduelle au cours de l'exercice 2021, à la fois sur les ventes et la profitabilité'. Il table sur une croissance organique du profit de 10,7% dans l'année, là où le consensus n'attend qu'une hausse d'environ 8%.

Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris +1.82%