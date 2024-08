Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pernod Ricard: baisse de 35% du RNPG annuel information fournie par Cercle Finance • 29/08/2024 à 08:58









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard publie au titre de son exercice 2023-24 un résultat net part du groupe (RNPG) en baisse de 35% à un peu moins de 1,48 milliard d'euros et un résultat opérationnel courant (ROC) en repli de 7% à près de 3,12 milliards (+1,5% en organique).



La marge opérationnelle du groupe de spiritueux ressort ainsi en retrait à 26,9% en publié, mais en augmentation de 80 points de base à 28,4% en organique, pour un chiffre d'affaires de 11,6 milliards, en baisses de 4% en publié et de 1% en organique.



Le détenteur de marques comme Absolut, Jameson ou Martell explique que les bonnes performances dans de nombreux marchés matures et émergents ont permis de compenser largement la poursuite de la normalisation aux États-Unis et un marché chinois plus difficile.



'Pernod Ricard réalise une performance solide dans un environnement économique et géopolitique incertain et marqué par la normalisation du marché des spiritueux après deux années de croissance exceptionnelle post-Covid', commente son PDG Alexandre Ricard.



Pour 2024-25, le groupe prévoit un retour à la croissance organique du chiffre d'affaires, avec une amélioration progressive des volumes, et de maintenir la marge opérationnelle organique. Il réitère en outre 'avec confiance' son ambition de moyen terme.





