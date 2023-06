Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard: acquisition d'Ace Beverage Group au Canada information fournie par Cercle Finance • 13/06/2023 à 08:58









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard annonce l'acquisition d'une participation de 90% dans Ace Beverage Group (ABG), leader indépendant du marché canadien en forte croissance des boissons alcoolisées prêtes à boire, pour une valeur d'entreprise de 165 millions de dollars canadiens.



Créé en 2020 par la fusion de Cottage Springs et Ace Hill, ABG est devenu un leader de ce marché : Cottage Springs, sa marque phare, est leader en Ontario, mais son portefeuille compte aussi d'autres marques comme Ace Hill, Cabana Coast et Liberty Village.



Cette acquisition permet à Corby, filiale de Pernod Ricard, d'accroître sa présence et son expertise sur un marché extrêmement dynamique. Elle pourra acquérir la totalité du capital d'ABG via deux options d'achat exerçables en 2025 et 2028.





