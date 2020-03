Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard : acquisition à 100% du dry gin Monkey 47 Cercle Finance • 26/03/2020 à 08:04









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard annonce l'acquisition de la totalité du capital du dry gin ultra-premium Monkey 47, dans lequel il avait pris une participation majoritaire en 2016. Alexander Stein restera actif dans le développement de Monkey 47 en tant que conseiller. 'Ce partenariat est un brillant exemple de la capacité de Pernod Ricard à intégrer de petites distilleries indépendantes tout en respectant l'autonomie et les valeurs fondamentales de la marque', commente Alexandre Ricard, le PDG du géant français des spiritueux.

Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris +1.17%