Pernod Ricard : abondement de deux souches obligataires

(CercleFinance.com) - Le géant des spiritueux Pernod Ricard annonce avoir procédé à un abondement de deux souches obligataires pour un montant total de 500 millions d'euros. L'admission des nouvelles obligations à la cotation sera demandée auprès d'Euronext Paris. Il s'agit de deux tranches de 250 millions d'euros d'obligations aux taux annuels fixes respectifs de 1,125% et 1,750%, portant à un milliard d'euros chacun les montants totaux des souches échéances avril 2025 et avril 2030.

Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris +1.48%