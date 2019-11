Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod-Ricard : à la reconquête des 179,5E ? Cercle Finance • 08/11/2019 à 17:19









(CercleFinance.com) - Pernod-Ricard grimpe tranquillement et referme le 'gap' des 166,5E du 16 octobre. Le débordement de la résistance oblique qui gravite vers 167,5E pourrait préfigurer la reconquête des 179,5E (le zénith du 4 septembre inscrit à l'ouverture) car la seule résistance encore en vue se situe vers 174E (ex-zénith du 7 octobre)et ne semble pas redoutable.

Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris +1.61%