Permira et Freeman Spogli s'apprêtent à acquérir la marque de chaussures et de vêtements Brunt Workwear

Les sociétés de capital-investissement Permira et Freeman Spogli vont acquérir une participation majoritaire dans Brunt Workwear dans le cadre d'une opération valorisant la marque de chaussures de travail et de vêtements à plus de 800 millions de dollars, ont déclaré trois personnes proches du dossier.

Brunt a confirmé que Permira et Freeman Spogli investissaient dans la société, mais n’a pas donné de détails financiers sur l’opération.

Brunt, détenue par son fondateur, étudiait différentes options, notamment une cession, avec l’aide de la banque d’investissement JPMorgan, avait rapporté Reuters en mai.

Le fondateur de l’entreprise, Eric Girouard, continuera à diriger la société en tant que directeur général aux côtés de l’équipe de direction actuelle, a indiqué Brunt à Reuters dans un communiqué.

«Les équipes de Permira et de Freeman Spogli ont démontré leur engagement commun à soutenir Brunt alors que nous construisons une marque avec et pour la communauté des professionnels du commerce», a déclaré M. Girouard dans ce communiqué.

« Leur expertise approfondie des marchés de la consommation et de la distribution nous aidera à développer notre activité tant sur le plan sectoriel que géographique, alors que nous nous développons pour répondre à la demande explosive de main-d’œuvre qualifiée », a-t-il ajouté.

Permira n’a pas souhaité faire de commentaire. Freeman Spogli n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

LES MARQUES DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL ÉLARGISSENT LEUR ATTRAIT ET SUSCITENT L’INTÉRÊT DES INVESTISSEURS

M. Girouard a lancé Brunt en 2020 dans le but de fabriquer de meilleures bottes pour les artisans, baptisant son premier modèle, « Marin », en l’honneur de son ami d’enfance Matt Marin, contremaître menuisier.

Ces bottes, dont les prix varient entre 144,99 $ et 299,99 $, se sont rapidement vendues en ligne, ce qui a incité Brunt à se diversifier dans les vêtements et les accessoires.

La semaine dernière, l’entreprise basée à Wilmington, dans le Massachusetts, a fait son entrée sur le marché du denim avec le lancement de son jean de travail « Coady Work Jean », vendu à 69,99 $ et nommé d’après un autre artisan.

Ce secteur suscite l’intérêt des investisseurs, les marques historiques de vêtements de travail élargissant leur audience au-delà de leur clientèle traditionnelle de cols bleus. Bluestar Alliance, par exemple, a racheté Dickies pour 600 millions de dollars l’année dernière, tandis qu’Authentic Brands Group a acquis la marque de jeans Lee cette année .

Parmi les autres investissements de Permira dans le secteur de l’habillement et de la chaussure figurent le fabricant britannique de bottes Dr Martens DOCS.L , la marque de vêtements pour femmes Reformation REF.N , qui est entrée en bourse aux États-Unis cette année, et la marque de mode Golden Goose.

Dr Martens a également débuté comme fabricant de bottes de travail dans les années 1940 avant de gagner en popularité auprès des groupes de rock et du grand public, puis de se diversifier dans d’autres styles de chaussures, notamment les mocassins et les Mary Janes.

Permira est investisseur dans Dr Martens depuis 2014. La société a été introduite en bourse à la Bourse de Londres en 2021.

Freeman Spogli investit dans des entreprises de consommation et de distribution aux États-Unis. Parmi ses investissements actuels et passés dans le secteur de la vente au détail figurent Boot Barn, Brooklinen, Floor & Decor et Philz Coffee.