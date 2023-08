Permian Resources rachète Earthstone Energy pour 4,5 milliards de dollars

En savoir plus sur le secteur "pétrole et parapétrolier"

La transaction renforce la position de Permian Resources en tant que producteur indépendant de pétrole et de gaz dans le bassin du Delaware, avec une production pro forma d'environ 300 000 barils d'équivalent pétrole par jour et un profil de flux de trésorerie disponible amélioré pour accroître le rendement pour les actionnaires.

(AOF) - Société pétrolière et gazière indépendante, Permian Resources acquerra Earthstone Energy dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à environ 4,5 milliards de dollars, y compris la dette nette d'Earthstone. Selon les termes de la transaction, chaque action ordinaire d'Earthstone sera échangée contre un ratio fixe de 1,446 action ordinaire de Permian. Permian émettra environ 211 millions d'actions ordinaires. Après la clôture, les actionnaires actuels de Permian détiendront environ 73% de la société combinée et les actionnaires d'Earthstone en détiendront environ 27%.

