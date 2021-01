Perl devient la première société à mission dans le secteur du logement abordable

(AOF) - Perl, le spécialiste du démembrement immobilier a changé ses statuts pour devenir une société à mission, la première dans le secteur du logement social. Cette grande étape intervient après deux décennies pendant lesquelles sa solution en Usufruit Locatif Social (ULS) a su démontrer toute la pertinence de son innovation, a indiqué la filiale de Nexity.

Ce modèle gagnant-gagnant au service des collectivités territoriales, bailleurs, locataires, promoteurs et investisseurs, a permis de produire plus de 9 000 logements à loyers abordables, complétant l'offre de logements sociaux dans les zones où les besoins sont les plus importants.