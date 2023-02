Perial Asset Management obtient le label ISR par sa SCPI PFO

(AOF) - Perial Asset Management annonce l’obtention du label ISR par sa SCPI PFO. Créée en 1998, la SCPI PFO offre une double diversification aux épargnants, à la fois géographique et typologique. Sa stratégie de gestion responsable vise à optimiser la résilience des immeubles face aux changements climatiques. Après PFO2, PF Grand Paris, et la SCI PERIAL Euro Carbone, il s’agit du quatrième fonds géré par Perial AM à obtenir le label.

La SCPI PFO vise la diversification de son patrimoine au travers de deux axes.

Le premier axe est une diversification typologique en investissant au-delà du bureau, dans d'autres typologies immobilières dont l'exploitation est corrélée à d'autres cycles économiques. Ainsi, le patrimoine de la SCPI est investi dans de l'immobilier d'accueil, de commerce ou de santé.

Le deuxième axe est une diversification géographique qui se traduit par des investissements en zone Euro : en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne… des marchés où la société de gestion envisage des perspectives de revalorisation des immeubles.

Cette double diversification permet notamment de mutualiser les risques locatifs de la SCPI.

En 2022, le taux de distribution de la SCPI s'élève à 5,57 %. Sa capitalisation s'élève à 837 millions d'euros dont plus de 35% correspond à des immeubles localisés hors de France, en zone euro.