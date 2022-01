Perial Asset Management acquiert un portefeuille de 9 hôtels en Espagne

(AOF) - Perial Asset Management s'est porté acquéreur d'un portefeuille de neuf actifs hôteliers espagnols gérés par l'exploitant B&B Hotels pour le compte de sa SCPI PF Hospitalité Europe. D'un montant total de 58,4 millions d'euros acte en main, l'opération se réalise en deux temps : une première phase d'acquisition concernant cinq hôtels signés le 17 décembre dernier (25 millions) et une seconde concernant quatre hôtels, prévue pour mai 2022 (33,4 millions).

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.