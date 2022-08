Perial Asset Management acquiert le resort & spa Almar Jesolo

" Cette transaction s'inscrit pleinement dans la stratégie de notre SCPI PF Hospitalité Europe qui vise des actifs immobiliers dans le secteur de l'hébergement géré et lui permet ainsi de déployer son portefeuille dans un nouveau pays européen au marché profond : l'Italie. Pour cette première, nous nous sommes rapprochés d'un exploitant de qualité : HNH Hospitality et privilégié une région dynamique toute au long de l'année sur le plan touristique. ", indique Stéphane Collange, Directeur des Investissements de Perial Asset Management.

Almar Jesolo Resort & Spa se situe dans l'une des destinations les plus renommées de la Côte Adriatique, au bord de la mer, à quelques kilomètres seulement de Venise et proche des principales villes de Vénétie. L'hôtel est géré par l'exploitant HNH Hospitality S.p.A dans le cadre d'un bail longue durée de 18 ans fermes.

(AOF) - Perial Asset Management s’est porté acquéreur du resort & spa Almar Jesolo à Venise pour le compte de sa SCPI PF Hospitalité Europe. Cette opération s’inscrit dans la stratégie de la SCPI de se positionner sur le secteur de l’hospitalité en Europe. Livré en 2014, l'hôtel propose à ses occupants pas moins de six salles de réunion, 4 espaces de restauration, une piscine, ainsi qu'un spa de 2 000 m2.

