Perial AM vise plus de 800 millions d'euros d'investissements en 2020

(AOF) - Perial Asset Management a porté à plus de 725 millions d'euros le volume global d'investissements réalisés ou engagés par ses fonds immobiliers au 31 décembre 2019. 433 millions d'euros sont déjà réalisés alors que 292 millions d'euros sont engagés pour être investis dans les premiers mois de 2020.

La société de gestion spécialisée dans l'immobilier a également réalisé près de 200 millions d'euros d'arbitrages. 94 millions d'euros sont actés et 105 millions d'euros sont sécurisés pour le début de l'année 2020.

Perial Asset Management porte ainsi à plus de 925 millions d'euros le total des transactions immobilières réalisées ou sécurisées en 2019.

Elle gère aujourd'hui plus de 4,3 milliards d'euros d'actifs.

En 2020, Perial Asset Management a pour ambition de réaliser plus de 800 millions d'euros d'investissements pour le compte de ses fonds et mandats sous gestion, en France ainsi que sur les marchés européens déjà identifiés. Après l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie et l'Espagne, la société de gestion reste attentive aux opportunités situées dans les métropoles les plus dynamiques comme le Portugal, l'Autriche et la Finlande en 2020.

Deux nouveaux fonds, dont un produit réservé à la clientèle institutionnelle, vont venir renforcer l'offre de Perial AM courant 2020. Ces fonds offriront aux investisseurs des expositions sur les secteurs du bureau et de l'hospitalité, et reposeront sur des thématiques maitrisées par la société : le développement durable et l'Europe.