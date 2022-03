Perial AM acquiert l'immeuble Esterel à Fontenay-Sous-Bois auprès de Trustone

(AOF) - Perial Asset Management (Perial AM) annonce l’acquisition de l’immeuble de bureau Esterel situé au 56 rue Roger Salengro à Fontenay-sous-Bois pour le compte de sa SCPI PF Grand Paris. Cette opération est réalisée auprès de la société Trustone REIM dans le cadre d’un Bail à Effet Futur d’Achèvement long terme avec un locataire de premier rang : le groupe RATP.

Esterel est un ensemble à usage de bureaux développant une surface utile d'environ 9 000 mètres carrés répartis sur cinq étages et deux niveaux de sous-sols. 103 emplacements de parking viennent compléter ce bien.

Edifié en 1978, l'ensemble immobilier a été totalement rénové par le vendeur à la suite de la signature d'un BEFA avec la RATP, afin d'offrir un lieu conforme aux exigences de ce locataire solide et viser l'obtention du label BREEAM niveau Very Good.

" Val-de-Fontenay, 1er quartier d'affaires de l'est parisien avec plus de 400 000 mètres carrés de bureaux, est aujourd'hui stratégique dans le paysage du Grand Paris. Cette opération sur un actif de qualité, bien localisé, associé à un locataire de premier ordre est l'illustration parfaite de la stratégie d'investissement de Perial Asset Management ", a commenté Stéphane Collange, directeur des investissements de Perial AM.

" La durée du bail assure la meilleure visibilité possible en termes de rendements potentiels et de valorisation de son parc ", a-t-il ajouté.