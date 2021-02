Perial AM acquiert l'immeuble de bureaux « Cap Sud » à Malakoff pour le compte de PF Grand Paris

" Avec cette acquisition, PF Grand Paris poursuit sa stratégie d'investissement francilienne dans des localisations plébiscitées par les utilisateurs et notamment en première couronne très bien desservie par les transports en commun ", a commenté Stéphane Collange, directeur des investissements de Perial AM.

(AOF) - Perial Asset Management (AM) enrichit le patrimoine de la SCPI PF Grand Paris par l'acquisition de l'immeuble de bureau Cap Sud situé à Malakoff auprès d'AG2R La Mondiale. Il est actuellement occupé par trois locataires pour une durée de bail moyenne de 5 ans. Cap Sud est un immeuble de bureau livré en 2005 d'une surface locative de 4 653 mètres carrés répartis en R+4 et comprend 95 emplacements de parking en sous-sol. " Les plateaux de bureaux offrent de belles surfaces d'environ 1 000 mètres carrés, facilement divisibles avec une hauteur sous plafond de 2,7 mètres ", précise Perial.

