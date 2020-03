Performances négatives et décollectes pour les obligations d'Etat U.S. à long terme

Les stratégies obligataires U.S de long terme, dont la maturité excède 20 ans, ne sont pas épargnés par la crise du coronavirus.

Les ETFs exposés aux stratégies obligataires U.S de long terme, dont la maturité excède 20 ans, ne sont pas épargnés par la crise du coronavirus. Le segment dédié sur TrackInsight a perdu 6,65% hier (mercredi 18 mars), aggravant ainsi la baisse initiée le 9 mars, date du plus haut atteint en 2020 à 27,46%. Depuis, la performance cumulée de ce segment s'est effondrée dans le sillage des marchés financiers globaux, pour atteindre désormais 7,35%. Le rendement sur la dette américaine de long terme s'est accru hier en réponse à la vente massive des investisseurs suite à l'annonce d'un possible plan de soutien gouvernemental s'élevant à un trilliard de dollars. Au cours des trois derniers jours, les investisseurs ont retiré plus de $ 1,5 milliards des 12 ETFs inclus dans ce segment, réduisant ainsi le total des actifs sous gestion à $ 22,3 milliards.

