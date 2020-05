Performance solide pour les ETFs liés aux actions brésiliennes

Les ETFs exposés aux valeurs brésiliennes ont fortement progressé jeudi 21 mai après que la banque centrale ait détaillé son plan pour soutenir le Réal.

Les ETFs exposés aux valeurs brésiliennes ont fortement progressé jeudi 21 mai après que le président de la banque centrale Roberto Campos Neto ait détaillé son plan pour soutenir la devise nationale qui a perdu plus de 30% face au dollars U.S. cette année. Le marché action Brésilien a été celui le plus fortement touché par la crise du coronavirus et fait figure de candidat idéal pour un rebond important d'après les stratégistes de Goldman Sachs. Les niveaux de valorisation actuels peuvent représenter une opportunité bon marché de s'exposer aux marchés émergents qui pourraient bénéficier d'un retour des investisseurs sur les actifs risqués et du rebond des matières premières au cours de la seconde partie de l'année. En attendant, le segment dédié aux grandes et moyennes valeurs brésiliennes sur TrackInsight a bondi de 3,32% en moyenne hier. En 2020, ce groupe de 16 ETFs a perdu 46% et les investisseurs ont retiré près de $ 1,3 milliard d'actifs nets, expliquant la chute de plus de la moitié des actifs totaux sous gestion depuis le début de l'année qui sont passés de $ 12,4 milliards à $ 5,1 milliards.

En savoir plus sur les ETFs brésiliens.