Performance positive pour les obligations de long terme américaines

Les 11 ETFs exposés aux 3 indices incluant des obligations émises par les États-Unis ont progressé en moyenne au cours de la séance de mardi 14 janvier.

Les 11 ETFs exposés aux 3 indices incluant des obligations émises par les États-Unis avec une maturité à long terme et regroupés dans le segment TrackInsight « Obligations US 20 ans et plus » ont progressé de 0,5% en moyenne au cours de la séance de mardi 14 janvier. Malgré cette performance positive, grâce à laquelle le rendement cumulé du segment depuis le début de l'année est passé à + 1,66%, les investisseurs ont tendance à retirer leurs actifs ou encore pire, à prendre des positions vendeuses sur les obligations d'État en général en raison du recul du pessimisme sur les marchés en ce début d'année. Depuis le 1er janvier, ce segment a perdu $ 865 millions d'encours en raison des retraits via le marché primaire. Il représente désormais $ 20,9 milliards d'actifs sous gestion.

