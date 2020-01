Performance positive pour les obligations au Royaume-Uni

Le segment regroupant les ETFs exposés aux indices obligataires anglais, toutes maturités confondues a progressé ce jeudi 23 janvier.

Le segment regroupant les ETFs exposés aux indices obligataires anglais, toutes maturités confondues a progressé de 0,87% ce jeudi 23 janvier. Cela porte la performance moyenne cumulée du segment depuis le début de l'année à 3,73% et la performance sur un an à un nouveau plus haut, à 16,81%. Durant les premières semaines de l'année, les investisseurs sont restés calmes en termes de création de nouvelle part puisque seulement $ 90 millions de nouveaux actifs ont été injectés dans les 10 ETFs de ce segment qui représente désormais $ 7,6 milliards d'actifs sous gestion.

