Performance négative pour les valeurs indiennes

Les ETFs cherchant à répliquer la performance des indices de valeurs indiennes ont subi une chute de leur performance lors de la session de marché d'hier avec une performance journalière négative à -1,12%. La tendance baissière continue et la session de marché d'hier a amené la performance cumulée depuis le début de l'année à -7,91%. Les exportations du pays sont aux mêmes niveaux que 2016 et la croissance d'une année à l'autre est négative à -1,7% amenant la balance commerciale du pays à des niveaux plus bas qu'anticipés. Néanmoins, les investisseurs semblent vouloir se positionner à ces niveaux bas avec des flux cumulés à $+56,95M depuis le début de l'année. 41 fonds répliquant les performances de 16 indices sont inclus dans le segment pour un total d'actifs sous gestion s'élevant à $11,19Mds.

