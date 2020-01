Performance négative pour les valeurs du secteur de la santé

Les ETFs cherchant à répliquer les indices de valeurs du secteur de la santé ont profité d'une collecte lors de la session de marché de vendredi.

Les ETFs cherchant à répliquer les indices de valeurs du secteur de la santé ont profité d'une collecte de $+105,32M lors de la session de marché de vendredi et ce malgré une performance journalière négative à -1,54%. Cela amène la performance cumulée depuis le début de l'année à +0.39%. Il s'agit là de la troisième séance consécutive où le segment enregistre une collecte et la création de parts via le marché primaire. Depuis le début de l'année, les investisseurs augmentent leur exposition avec $+334,12M investis dans le segment. 22 fonds répliquant les performances de 16 indices sont inclus pour un total d'actifs sous gestion s'élevant à $36,25Mds.

