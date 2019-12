Performance negative pour les actions britanniques

Le segment TrackInsight dédié aux grandes et moyennes capitalisations du Royaume-Uni a connu une performance négative.

Le segment TrackInsight dédié aux grandes et moyennes capitalisations du Royaume-Uni a perdu 1,64% en moyenne hier (mardi 17 décembre). Cette performance négative a mis fin à l'enthousiasme généré quelques jours plus tôt par la victoire du Premier Ministre aux élections, ravivant dans le même temps les menaces d'un Brexit sans accord. Après avoir atteint un plus haut sur l'année lundi, la performance cumulée du segment dédié aux valeurs britanniques est retombée à 22,63%. Ce segment de 24 ETFs a attiré $ 1,18 milliard en 2019 et représente $ 6,8 milliards d'actifs sous gestion.

