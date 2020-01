Performance négative pour le pétrole

Les ETFs exposés à l'évolution du prix du pétrole et regroupés dans le segment dédié sur TrackInsight ont perdu 4,27% en moyenne...

Les ETFs exposés à l'évolution du prix du pétrole et regroupés dans le segment dédié sur TrackInsight ont perdu 4,27% en moyenne ce mercredi 8 janvier. Le prix du Brent a chuté de 4,2% au cours de l'après-midi à New York, les investisseurs anticipant les conséquences de l'action Iranienne et l'éventuelle réponse américaine. Le président américain Donald Trump a déjà annoncé des sanctions économiques supplémentaires pour l'Iran au cours d'une conférence de presse dans la matinée de mercredi. Ce segment de 17 ETFs représente 2,8 milliards d'actifs sous gestion.

