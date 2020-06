Performance négative et forte décollecte pour les actions hongkongaises

Les ETFs exposés aux valeurs hongkongaises ont connu hier leur plus importante décollecte en 2020.

Le segment TrackInsight dédié aux valeurs hongkongaises a perdu 2,45% hier (lundi 15 juin) et a subi une forte décollecte puisque les investisseurs ont retiré plus de $ 230 millions via le marché primaire sur la journée. Il s'agit de la seconde plus forte décollecte sur une journée en 2020, devant celles enregistrées durant la crise du coronavirus ou pendant les turbulences politiques liées à la relation conflictuelle de la région avec le gouvernement chinois. Les marchés actions locaux ont également clôturé en baisse ce lundi, les investisseurs étant inquiets du possible développement d'une seconde vague d'infections. Au cours des dix premiers jours de juin, le segment des actions hongkongaises aura rebondi de plus de 8% mais depuis, il est reparti à la baisse et a perdu 4,66%, faisant chuter la performance cumulée depuis le début de l'année à -14,08%. Ce segment regroupe 28 ETFs pour un total de $ 19,4 milliards d'actifs sous gestion.

