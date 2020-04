Performance exceptionnelle pour les valeurs d'Amérique Latine

Le segment consacré aux valeurs d'Amérique Latine a touché un plus haut depuis deux semaines dans le sillage de Wall Street.

Le segment TrackInsight consacré aux valeurs d'Amérique Latine a bondi de 5,24% ce mercredi 29 avril. Ainsi, il a touché un plus haut depuis deux semaines dans le sillage de Wall Street, en réponse aux espoirs de réouverture des principales économies après le confinement lié au coronavirus. Les ETFs exposés aux principaux indices comme le S&P Latin America 40 ou le MSCI Emerging Latin America ont gagné plus de 5% sur la journée. Malgré ce rebond, les investisseurs restent sur leurs gardes concernant une exposition aux actions d'Amérique Latine, ce segment ayant perdu plus de 40% cette année. Les derniers flux enregistrés étaient négatifs, contribuant ainsi à la décollecte nette constatée en 2020 qui s'établit désormais à $ -184 millions. Ce segment regroupe 19 ETFs pour un total de $ 1,16 milliard d'actifs sous gestion.

