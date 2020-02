Performance exceptionnelle pour le palladium

Le cours du palladium a explosé en 2019 et poursuit cette tendance en 2020.

Les 17 ETFs répliquant l'évolution du prix du palladium au travers de l'indice « London Metal Exchange Palladium » et regroupés dans le segment TrackInsight correspondant ont progressé de 2,05% en moyenne hier (jeudi 13 février). Le cours du palladium a explosé en 2019 et poursuit cette tendance en 2020 en raison du déficit entre l'offre et la demande qui ne cesse de s'aggraver. Le palladium est particulièrement utilisé dans l'industrie automobile pour la conception des voitures thermiques. Sur un an glissant, le palladium a progressé de plus de 70% et il est déjà en hausse de 25% depuis le début de l'année. Le segment représente 900M d'actifs sous gestion.

