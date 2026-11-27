PER : Peut-on acheter du Bitcoin pour réduire ses impôts en France ?

Peut-on s’exposer au Bitcoin tout en se constituant une épargne de retraite ? Cryptoast s’est entretenu avec Arnaud Le Deuf, Directeur des partenariats d’Elvest, et Cédric Fouché, Gestionnaire sous mandat PER Elvest, pour en savoir plus sur le fonctionnement et les performances de Mon PER, le premier plan d'épargne retraite qui intègre des ETP crypto en France.

Pourquoi PER bancaire et PER assurance ont le vent en poupe

Le plan d'épargne retraite (PER) est une enveloppe appréciée des investisseurs à la recherche d’un placement à long terme permettant de réduire leur imposition sur les revenus. Accessible aux particuliers comme aux entreprises, cette enveloppe a été créée par la loi PACTE de 2019 pour simplifier les produits d’épargne retraite existants tels que Perp, contrat Madelin, Perco et Contrat article 83. Une offre désormais plus lisible qui réunit le PER individuel, le PER d’entreprise collectif et le PER d’entreprise obligatoire. Fin septembre 2025, 12,7 millions de Français détenaient un PER, pour 141,1 milliards d’euros d’encours, dont 82,4 millions d’euros alloués à des PER individuels, selon les données du Ministère de l'économie.

Fin septembre 2025, 12,7 millions de Français détenaient un PER, pour 141,1 milliards d’euros d’encours, dont 82,4 millions d’euros alloués à des PER individuels, selon les données du Ministère de l'économie. Crédits : Ministère de l'Economie

Dans cet article, nous nous concentrons d’ailleurs sur l’attractivité de cette enveloppe retraite destinée aux particuliers, qu’il s’agisse du PER bancaire ou du PER assurance. Au 30 septembre 2025, plus de 4,8 millions de Français détenaient un PER individuel, toujours selon les données de Bercy. Un contrat relativement accessible puisqu’il ne nécessite pas de montant minimum légal, la loi laissant chaque établissement financier fixer ses propres conditions. Dans les faits, l’ouverture de ce type de contrat nécessite un premier versement compris entre 100 et 1000 €. Chaque versement, programmé ou ponctuel, est ensuite échelonné entre 10, 50 ou 100 euros. Les fonds de ce produit sont bloqués jusqu’à la retraite de l’épargnant et celui-ci a la possibilité de déduire ses versements volontaires de son revenu imposable.

Quelle économie d’impôts en versant 300 euros sur son PER chaque mois ?

Prenons l'exemple d'un salarié de 40 ans, célibataire et sans enfant, qui perçoit 3 700 euros nets imposables par mois. Selon le barème fiscal 2026, ce contribuable relève de la tranche marginale d'imposition (TMI) de 30 % et s'acquitte de 5 092 euros d'impôt sur le revenu par an. En effectuant un versement exceptionnel de 10 000 euros sur le PER compte-titres d'Elvest, il peut ramener son impôt annuel à 2 092 euros, sous réserve de disposer d'un plafond de déduction suffisant. Il réalise ainsi une économie d'impôt de 3 000 euros, soit une baisse de près de 59 % de sa facture fiscale.

Cette économie ne constitue toutefois pas une exonération définitive. En contrepartie de la déduction fiscale à l'entrée, les sommes versées seront en principe soumises à l'impôt sur le revenu lors de leur retrait. Le dispositif peut s'avérer d'autant plus intéressant pour les contribuables soumis à une tranche marginale d'imposition de 30% ou plus. Tout simplement car au moment de la retraite, une baisse des revenus entrainera également une baisse du taux d'imposition. Un contribuable imposé à 30 % ou plus pendant sa vie active, puis à 11 % à la retraite, pourrait ainsi réaliser un gain fiscal de 1 900 euros sur un versement initial de 10 000 euros. A cet effet s'ajoute une opportunité de profiter de la puissance des intérêts composés. En réinvestissant son économie d'impôts à l'entrée, notre épargnant pourrait disposer d'un capital supplémentaire à investir. Le PER permet ainsi de différer l'imposition, avec un intérêt particulier pour les épargnants qui anticipent une baisse de leur taux d'imposition à la retraite. La possibilité de fractionner ses retraits à la retraite, sous forme de capital ou de rente viagère, constitue également un levier d'optimisation fiscale. Rappelons toutefois que ces montants restent prévisionnels et que les performances futures des placements ne sont pas garanties.

Au-delà de son accessibilité, le plan d’épargne retraite attire aussi car il est perçu comme un placement sécurisé. Le PER d’assurance permet notamment d’investir sur du fonds en euros, une spécificité que n’offre pas le compte-titre, une enveloppe où l’épargnant a la possibilité de détenir des actions en direct. Cette spécificité attire toutefois les investisseurs en quête de placements à long terme plus exotiques.

Le PER bancaire est-il taillé pour Bitcoin ?

En résumé, le plan d'épargne retraite s’avère être un placement long terme doté d’un levier fiscal plus ou moins intéressant, une nuance en corrélation directe avec la composition de l’enveloppe. Ces caractéristiques n’en font-elles pas un support idéal pour s’exposer à des actifs plus volatils comme des cryptomonnaies ? C’est le constat dressé par Arnaud Le Deuf, Directeur des partenariats Elvest, ex-Inter Invest, à l’origine du premier PER bancaire qui intègre des ETP Bitcoin en France.

« Quand on pense crypto, on pense forte volatilité, mais sur 10 ans, le Bitcoin atteint à chaque fois des plus hauts historiques. Le PER est une enveloppe long terme qui va bien avec cela. Pour certains épargnants, cela fait sens d'avoir cette classe d'actifs très volatile jouée sur le long terme dans ce cadre fiscal ».

Deux ans après le lancement du plan d'épargne retraite baptisé Mon PER, l’organisme a fait le choix, en 2024, d’intégrer un accès à des ETP crypto dans son enveloppe retraite. Une première à l’époque qui constitue encore aujourd’hui une anomalie sur le marché des produits d’épargne retraite. Cédric Fouché, Gestionnaire sous mandat - PER chez Elvest, détaille les principaux utilisateurs de ce placement inédit à sa sortie.

« La plupart de nos distributeurs sont des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) qui font du conseil en allocation pour leurs clients. L'idée était d'offrir une possibilité que l'assurance-vie ne proposait pas ».

Et contrairement à une assurance-vie, où l’assureur est propriétaire des actifs, c’est le client qui est détenteur des ETP au sein du compte-titres. « Nous n’avons pas à assumer la liquidité, c’est lui qui la supportera » , résume Arnaud Le Deuf.

Qui met du Bitcoin dans son PER ?

Quid du profil des épargnants qui voient dans cette enveloppe une opportunité de s’exposer au Bitcoin , à Ethereum ou à Solana ? Arnaud Le Deuf, à propos de la typologie de clients de Mon PER :

« Ce sont souvent les clients patrimoniaux eux-mêmes qui sont à l'initiative de la demande auprès de leurs conseiller en gestion de patrimoine ».

Comprendre un investisseur familier de l’écosystème crypto en quête de diversification dans un cadre sécurisé et « fiscalement avantageux » . Car pour les deux experts financiers, c’est peut-être le levier fiscal offert par le PER qui en fait un support particulièrement adapté aux actifs exotiques tels que les cryptomonnaies. Un point sur lequel insiste Arnaud Le Deuf.

« La logique de défiscalisation du PER dans lequel les versements sont déductibles des revenus imposables à la tranche marginale d'imposition (TMI), permet d’amortir une partie du risque grâce à l'avantage fiscal à l’entrée ».

L’épargnant s’expose ainsi aux gains en cas de hausse du Bitcoin et limite la perte de capital en cas de chute du prix grâce aux versements défiscalisés. Acheter du Bitcoin ne permet donc pas de réduire son impôt en France mais la fiscalité de cette enveloppe retraite permet, sur le long terme, d'amortir le risque d'un actif volatil. Enfin, au-delà d’une fiscalité attractive, le client s’affranchit également de la complexité technique d’une détention en direct de cryptomonnaies, de la gestion et de la sécurisation d’un wallet. Ce que nous rappelle le gestionnaire Cédric Fouché :

« En passant par un prestataire de services d’investissement (PSI) encadré par la réglementation (MiCA), le porteur final réduit considérablement le risque opérationnel et de conservation ».

Mon PER : « La dominance du Bitcoin reste prépondérante »

Si la collecte n’a pas été linéaire, l’engouement pour cet ovni a été rapide, comme le détaille le gestionnaire :

« En 2024, c'était surtout du Bitcoin, car nous avons ouvert les accès progressivement avec les fournisseurs. Très vite, cela s'est diversifié autour d'Ethereum, Solana et Binance (BNB) ».

Parmi les principaux encours des ETP crypto qui composent l’enveloppe retraite d’Elvest figurent désormais WisdomTree Physical Bitcoin, 21Shares Bitcoin, CoinShares Physical Bitcoin, ETC Group Physical Bitcoin, 21Shares Binance BNB, 21Shares Solana Staking, WisdomTree Ethereum Staking, Hashdex NASDAQ Crypto Europe. « La dominance du Bitcoin reste prépondérante » , souligne toutefois Cédric Fouché.

Liste des ETP crypto intégrant l'enveloppe Mon PER au lancement

Quelle part de cryptomonnaies allouer à son enveloppe retraite ?

Quelle est la part des cryptoactifs au sein de l’enveloppe retraite ? Cédric Fouché livre ses estimations.

« Les cryptos représentent environ 5 à 6 % du mix global en gestion libre »

Mais le gestionnaire voit toutefois dans l’analyse statistique traditionnelle du PER un indicateur peu pertinent. Un constat qui résulte de la forte polarisation des comportements observés. D'une part, certains clients n’ont absolument aucune exposition aux cryptomonnaies tandis que d’autres composent une enveloppe retraite 100% crypto. Une stratégie adoubée par le directeur des partenariats d’Elvest uniquement lorsque le patrimoine du client le permet. Arnaud Le Deuf résume :

« Pour un client disposant déjà d'un patrimoine diversifié, loger une poche de crypto voire 100 % du PER, si cela ne représente que 5 % de son patrimoine global, est une opportunité intéressante »

Du point de vue du gestionnaire, on recommande plutôt, dans une logique de diversification contrariante pour la retraite, une poche de « 1 à 3 % » en fonction du profil. « En tant que gérant, je reste prudent car ces actifs ne versent ni coupon ni dividende » , rappelle Cédric Fouché.

Sources : Ministère de l’économie , Interview d'Elvest