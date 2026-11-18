PER : n'oubliez pas de verser avant la fin de l'année... et avant vos 70 ans

(Zonebourse.com) - Depuis cette année, les versements effectués après l'âge de 70 ans ne sont plus déductibles. Dans les autres cas, il faut agir au plus tard le 31 décembre si l'on veut pouvoir déduire les sommes épargnées.

La date limite approche. Si vous souhaitez faire un versement sur un plan d'épargne retraite (PER) tout en bénéficiant d'un allègement fiscal au titre de 2026, vous devez en effet procéder à l'opération au plus tard le 31 décembre.

Petit rappel des règles

Lorsque vous effectuez un versement volontaire sur un PER, vous bénéficiez d'une déduction fiscale égale au montant versé, jusqu'au plafond autorisé. Pour un salarié, le plafond retenu est par exemple de 10% des revenus professionnels de l'année précédente dans la limite de huit fois le plafond de la Sécurité sociale. Concrètement, cela donne pour cette année une déduction maximale de 37 680 euros... pour qui a évidemment les revenus suffisants.

Précisons également que vous pouvez utiliser les plafonds des années précédentes qui n'ont pas été consommés (la reprise est autorisée sur trois ans et va passer à cinq ans), ainsi que les plafonds de votre conjoint.

L'avantage fiscal ayant la forme d'une déduction, cela signifie qu'il vient directement réduire le revenu imposable. Le gain est donc proportionnel à la tranche marginale d'imposition. Si vos revenus sont en partie taxés à 30%, un versement de 10 000 euros se traduira par une économie d'impôt de 3 000 euros. Si vous atteignez la tranche à 41%, le même versement vous fera économiser 4 100 euros d'impôt.

Ne pas laisser passer la date

Seuls seront déductibles des revenus de 2026 les versements réellement faits en 2026. Cela appelle une précision importante. La date qui fait foi est celle du transfert effectif des fonds sur le PER. Un bulletin signé dans l'urgence le 31 décembre avec un versement quelques jours plus tard sera en théorie déductible des revenus de 2027 et non de 2026.

Mieux vaut donc ne pas attendre le dernier moment, d'autant plus qu'il faut compter avec les délais de traitement. Banquiers et assureurs font généralement face à un afflux de demandes en fin d'année et ne peuvent pas toutes les traiter instantanément. Si l'on ajoute à cela le temps d'activation des virements, il est conseillé de se donner un peu de marge en agissant avant le 15 décembre.

La barre des 70 ans, nouveauté de 2026

Depuis cette année, le PER est également soumis à une nouvelle règle : il n'est plus possible de déduire les versements faits après l'âge de 70 ans. C'est bien ici l'âge à la date du versement qui est pris en compte et non l'âge au début ou à la fin de l'année.

Si vous approchez de cette limite et que vous disposez encore de votre PER, il peut donc être intéressant d'anticiper des versements avant la disparition définitive de votre avantage fiscal.

Faire des simulations

Quelle que soit votre situation, il est en tout cas recommandé de faire en amont quelques calculs. D'abord pour vérifier la pertinence économique de l'opération au regard de votre situation (et pas seulement en fonction de l'avantage fiscal). Ensuite pour être certain de profiter d'un avantage maximal.

De fait, beaucoup l'oublient, mais en réduisant le revenu imposable, la déduction peut faire tomber le revenu dans une tranche inférieure et faire perdre une grande partie de son intérêt au versement. Imaginons un foyer imposé dans la tranche à 30%. Un versement de 10 000 euros lui fera théoriquement économiser 3 000 euros, soit 30% du montant affecté au PER. Toutefois, si ce versement fait baisser le revenu en dessous du seuil de la tranche à 30%, une partie de ce versement procurera seulement 11% d'économie fiscale (le taux de la tranche inférieure). Limiter son versement ou en décaler une partie à l'année suivante peut dans une telle situation se révéler pertinent.

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