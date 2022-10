Peqan renforce son équipe de distribution

(AOF) - Peqan a annoncé la nomination de Paul-Edouard Falck au poste de Responsable des Partenariats. Face à l’appétit croissant des épargnants pour le Private Equity et sous la direction de Sassan Golshani, Directeur du développement, l’équipe de Peqan se renforce afin d’accélérer sa stratégie de développement et étendre son réseau de distribution auprès des Conseillers en Gestion de Patrimoine des banques privées et des assureurs.

Paul-Edouard Falck a rejoint Next Stage AM en 2015 en tant que chargé des partenariats avant d'être nommé en 2018 responsable des partenariats.