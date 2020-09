Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PepsiCo : vise 100% d'électricité propre d'ici 2030 Cercle Finance • 21/09/2020 à 14:34









(CercleFinance.com) - PepsiCo prévoit de consommer la totalité de son électricité à partir d'énergies renouvelables d'ici à 2030, a annoncé lundi le fabricant américain de boissons. A l'échelle de PepsiCo, cet engagement représente quelque 2,5 millions de tonnes métriques de gaz à effet de serre à horizon 2040, soit l'équivalent du retrait de la circulation de plus de 500.000 voitures par an. Dans son communiqué, PepsiCo précise qu'il a recours à de l'énergie renouvelable dans 18 pays, dont neuf tirent d'ores et déjà l'intégralité de leur consommation de sources renouvelables. Au niveau du groupe, les énergies renouvelables représentent actuellement 56% de la consommation totale du fabricant de snacks et de sodas, précise-t-il.

Valeurs associées PEPSICO NASDAQ -1.34%