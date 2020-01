Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PepsiCo : veut atteindre 100% d'électricité renouvelable Cercle Finance • 15/01/2020 à 16:38









(CercleFinance.com) - Le fabricant de boissons et de collations PepsiCo a indiqué vouloir réaliser 100% d'électricité renouvelable pour ses opérations directes aux États-Unis cette année. Pour atteindre son objectif, PepsiCo a déclaré qu'il prévoyait d'utiliser des accords d'achat d'électricité (PPA) et des accords d'achat d'énergie virtuelle (VPPA), qui financent le développement de nouveaux projets d'électricité renouvelable tels que les parcs solaires et éoliens. Le groupe a également déclaré qu'il avait récemment installé de nouveaux panneaux solaires à son siège social à New York. Les États-Unis sont le plus grand marché du groupe et représentent près de la moitié de sa consommation mondiale totale d'électricité. En Europe, Pepsi a déclaré que neuf pays ont déjà satisfait 100% de leur demande d'électricité à partir de sources renouvelables. Au Mexique, 76% des besoins en électricité de sa business unit food ont été livrés via l'éolien en 2018.

Valeurs associées PEPSICO NASDAQ +1.48%