PepsiCo va supprimer environ 1 000 emplois en Amérique du Nord, selon le WSJ

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(Ajoute des précisions tout au long du texte)

PepsiCo PEP.O va supprimer environ 1 000 emplois au sein de sa division agroalimentaire en Amérique du Nord, a rapporté lundi le Wall Street Journal.

Selon son rapport annuel 2025, l'entreprise employait environ 306 000 personnes dans le monde au 27 décembre 2025, dont environ 125 000 aux États-Unis.

Ces suppressions d'emplois devraient être mises en œuvre au cours de la semaine prochaine et visent à simplifier la structure de l'entreprise, selon une lettre adressée aux salariés par Ram Krishnan, directeur général de PepsiCo Amérique du Nord, et consultée par le WSJ.

PepsiCo n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Le mois dernier , le fabricant des chips Lay's avait revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels après avoir signalé un ralentissement persistant en Amérique du Nord, en particulier dans sa division boissons, les consommateurs restant prudents quant à leurs dépenses discrétionnaires.